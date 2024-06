Neu-Ulm

17:30 Uhr

Ex-Golden-Tulip vor Eröffnung? Nicht nur der Hoteldirektor fehlt noch

Noch sind die Lettern von Golden Tulip am Neu-Ulmer Parkhotel fest montiert. Doch so langsam macht die Plaza-Gruppe ernst mit der Neueröffnung.

Plus Nach den Sommerferien soll das Hotel am Neu-Ulmer Donauufer eröffnen. Nur das Personal fehlt noch. Der Branchenverband sieht die Eröffnung gefährdet.

Von Oliver Helmstädter

Jetzt ist an der Eingangstür zum einstigen Neu-Ulmer Vorzeige-Hotel zu erkennen, wer der Herr im Hause ist: "Plaza Hotelgroup GmbH". Das steht (noch) nicht auf einem schicken Schild, sondern auf einem einfachen DIN-A4-Zettel, der mit Tesa angeklebt ist. Auch der Name des Hotels ist dem Zettel zu entnehmen: "Plaza Premium". In ihrem Internet-Auftritt hat die Heilbronner Plaza Gruppe das inzwischen auch korrigiert. Statt einem "Plaza Inn" wird hier diese höherwertige Hotelvariante angekündigt. Und Personal ist offenbar Mangelware, derart viel und zentral, dass es bei der Kreisvorsitzenden des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Bettina Seidl, Fragen aufwirft.

Der erste eindeutige Hinweis am Neu-Ulmer Parkhotel, dass hier bald wieder ein Hotel eröffnen wird. Foto: Oliver Helmstädter

Unter anderem wird ein "Hoteldirektor (m/w/d) Betriebsleiter" gesucht. Auf Jobportalen werden die Finger nach einem "Gastgeber aus Leidenschaft und Repräsentant" ausgestreckt. Im vollen Bewusstsein, dass gerade in der Hotellerie/Gastronomie der Arbeitskräftemangel groß ist, prahlt die Hotelgruppe mit einer "Anstellung bei der Nr. 1 auf der Beliebtheitsskala bei Mitarbeitern im Bereich Gastronomie, Hotels, Freizeit & Tourismus". Die (vom Jobportal geschätzte) Bezahlung: 36.000 bis 52.000 Euro brutto im Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen