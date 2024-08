Wiley Open Air beginnt spektakulär: So war die Party mit Peter Fox

Ein bisschen Hilfe vom Publikum wünscht sich Peter Fox für seine allerletzten Zugabe im Wiley Sportpark. Was an diesem Abend nämlich noch nicht von der Bühne schallte, war sein Hit „Haus am See“. Ein paar Takte zur Einstimmung reichen und ein Chor bestehend aus rund 20.000 Fans, die zu Fox Auftritt nach Neu-Ulm gepilgert waren, erklang. Mit einem Gänsehautmoment ging das Konzert zu Ende, das zuvor lange eine Party war.

