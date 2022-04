Passanten prügeln und treten auf Mann ein: Auch Helfender wird geschlagen

In der Neu-Ulmer Innenstadt wird ein Mann von mehreren Passanten angegriffen. Auch ein Zeuge, der helfen wollte, wird geschlagen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Mehrere Männer sind am Freitagabend an einer Schlägerei an der Ecke Bahnhofstraße/Maximilianstraße in Neu-Ulm beteiligt gewesen. Auch ein Zeuge, der helfen wollte, wurde angegriffen und verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Der Vorfall, der sich am Freitag gegen 21 Uhr zugetragen haben soll, wurde der Polizei erst am Sonntag bekannt, heißt es in einer Mitteilung. Ein 42-Jähriger sei aus bislang nicht bekannten Gründen mit drei männlichen Passanten in einen verbalen Streit geraten. In dessen Verlauf soll einer der Passanten dem 42-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Nachdem der Geschädigte zu Boden gestürzt war, soll er von einer zweiten Person mit den Füßen getreten worden sein. Ein Zeuge, der dem Geschädigten zur Hilfe kommen wollte, sei ebenfalls durch einen der Täter geschlagen worden, heißt es. Der 51-jährige Hilfeleister erlitt durch den Schlag eine Kieferfraktur.

Im Anschluss flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)