Paul's Biergarten startet mit "Unter Wilden" in die Konzertsaison

Das erste Donnerstagskonzert des Vereins KulturCasino für dieses Jahr fand nun in Neu-Ulm statt. Nur wenige Besucher trotzten dem unsicheren Wetter.

Dräuende Regenwolken, zuvor ein Wolkenbruch und 12 Grad: Wetterpech hatte der Auftakt der Donnerstagskonzerte des KulturCasino-Vereins in Paul's Biergarten. Nur wenige Besucher klatschten, in Decken oder warme Jacken gehüllt, beim vielseitigen Stilmix-Konzert der Ulmer Band Unter Wilden um Sänger Simon Kombrink und des Duos Manawa (Helga Kölle-Köhler und Georg Daucher), das seine Songs selbst schreibt.

Die Macher von Paul's Biergarten werden der Ankündigung gerecht

Dabei haben die Macher von Paul's Biergarten rechtzeitig alles geschafft, was angekündigt war: Es gibt bereits einen einladenden Durchgang zum Radweg am Neu-Ulmer Donauufer, von wo aus es direkt in einen romantisch beleuchteten Beach-Bereich geht. Auch ein überdachtes und beheizbares Pavillonzelt schützt die Besucherinnen und Besucher gegen Regen. Am nächsten Donnerstag kommt die Indie-Pop-Band Frau Öl zum KulturCasino in Paul's Biergarten.