Pause mit Folgen: Autoreifen auf A7-Rastplatz zerstochen

Am Auto eines 36-Jährigen ist am Freitagabend auf dem A7-Rastplatz Buchwald West bei Neu-Ulm der linke hintere Reifen mittels eines dünnen Gegenstandes aufgestochen worden. Der Mann hatte dort kurz geparkt, um eine Pause einzulegen. Während seiner Abwesenheit wurde der Reifen beschädigt. Hierbei entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 250 Euro. Zeugen, die am Freitag, zwischen 21.30 und 22.30 Uhr verdächtigte Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

