Bunter Schaum aus leerem Kiosk: Verrückte Kunstaktion kommt nach Neu-Ulm

Mit ihrer Schaumperformance "Island of Foam" war Stephanie Lüning auch schon in Paris – vor dem Centre Pompidou – zu Gast. Dieses Wochenende kommt sie nach Neu-Ulm.

Plus Die Putte und Künstlerin Stephanie Lüning laden dieses Wochenende zu einer großen Schaumaktion in die Augsburger Straße. Das steckt hinter der Performance in Neu-Ulm.

Von Franziska Wolfinger

Aus Irland direkt nach Neu-Ulm: Künstlerin Stephanie Lüning ist mit ihren Schauminstallationen international gefragt. Dieses Wochenende flutet sie einen leer stehenden Kiosk in der Augsburger Straße mit buntem Schaum, der dann aus Fenstern und Türen seinen Weg auch in den öffentlichen Raum finden wird.

Seit 2012 arbeitet Lüning mit Schaum. In den vergangenen zwei Jahren war sie mit ihrer Installation auch in London und Paris zu Gast, wo sie den Platz vor dem Centre Pompidou mit Schaum füllte. Einladungen nach Hongkong und Melbourne liegen schon vor. Wie passt Neu-Ulm in diese Liste? Die beiden künstlerischen Leiter der Putte, Elisabeth Würzl und Michael Schlecht, seien so engagiert gewesen, da habe sie nicht nein sagen können, sagt Lüning und lacht. Dazu kommt, dass sie den ausgewählten Ort – diesen alten Kiosk, der quasi auch einen Gang zum gegenüberliegenden Laden bildet – sehr spannend findet. "Pizza" und "Insalata" steht noch auf dem Schild, das an dem kleinen verlassenen Kiosk vor dem MMR Supermarkt in der Augsburger Straße 58 hängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

