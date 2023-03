Neu-Ulm

Peta protestiert gegen Dehner in Neu-Ulm: So reagieren die Kunden

Plus Die Tierschutzorganisation Peta protestiert vor der Dehner-Filiale in Neu-Ulm gegen den Kleintierhandel des Unternehmens. Bei den Kunden verfängt die Botschaft nur bedingt.

Von Florian Lang

Steffen Lenhardt von der Tierschutzorganisation Peta steht vor dem Parkplatz der Neu-Ulmer Dehner-Filiale und setzt sein Megafon an die Lippen. "Tiere wollen wandeln - Dehner stopp den Handel", ruft er hinein. Neben ihm sitzt eine weitere Aktivistin als Hamster verkleidet in einem Einkaufswagen, in ihren Händen ein Schild mit der Aufschrift "Tiere sind keine Ware". Mit der Protestaktion, die in diesen Tagen vor mehreren Filialen in ganz Bayern stattfindet, versucht Peta Dehner dazu zu bringen den Handel mit Hamstern, Kaninchen und Meerschweinchen einzustellen und bei den Kunden des Unternehmens Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erzeugen. Wobei, und das wird am Mittwoch recht deutlich, die wenigen Kunden die vormittags um 11 Uhr das Gartencenter besuchen, nur bedingt Interesse für das Anliegen der Tierschützer zeigen.

