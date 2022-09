Peter Maffay spielt in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm

Nach zweieinhalb Jahren Pause geht es nun endlich seit August und im September 2022 wieder los. Die Jubiläumstour "50 Jahre Peter Maffay" - mit neuem Album im Gepäck.

Was als große Jubiläumstour "50 Jahre Peter Maffay" begonnen hat, wird nun mit neuen Songs im Gepäck auch im Zeichen von „So weit“ stehen. Am Mittwoch, 7. September, kommen Peter Maffay und seine Band um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena.

Seit mehr als 50 Jahren rocken Peter Maffay und Band nun bereits die internationalen Bühnen. Mehr als 30 Studioalben gehen bereits auf das Konto des deutschen Musikers. 2019 legte er, passend zum Jubiläum, ein neues Album vor, das erste seit fünf langen Jahren. Dabei handelte es sich nicht etwa um ein „jubiläumsübliches“ Best-of-Album, sondern um ein neues Rock-Album mit 14 Songs.

Maffey präsentiert auch sein neues Album in Neu-Ulm in der Arena

Da er pandemiebedingt seine 2020 begonnene Jubiläumstour auf Eis legen musste, ging er erneut ins Studio, und so erschien im September 2021 das Album „So weit“, ein sehr persönliches Album. Die Songs der beiden Alben werden auf der „So weit“-Tour natürlich live präsentiert werden.

Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker und seine Band freuen sich jetzt sehr auf die so lange aufgeschobene Tour. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben und die immer noch an unserer Seite sind“, sagt er. „Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“

Seine Fans sind für Peter Maffay daher fast wie langjährige Freunde, die weiter entfernt wohnen: „Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne möchte, aber spätestens nach ein, zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht abreißt. Das Schönste ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinandergegangen. Das sind Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel.“

Hier gibt es die Karten für Peter Maffey

Karten für das Konzert von Peter Maffay & Band gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse sowie online auf www.provinztour.de.

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100 Prozent Behinderungsgrad sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour, ticket@provinztour.de oder Telefon 07139/547.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt. (AZ)