Pfefferspray, Messer und Drogen in Neu-Ulmer Berufsschule

Weil in der Berufsschule in der Neu-Ulmer Ringstraße Pfefferspray versprüht worden war, wurde am Freitagvormittag die Polizei gerufen. Bei den Ermittlungen fanden die Beamten auch Drogen und ein Einhandmesser.

Pfefferspray in Toilette von Neu-Ulmer Berufsschule versprüht

Eine bislang unbekannte Person hat nach Polizeiangaben eine geringe Menge Pfefferspray auf einer Schultoilette der Berufsschule in der Ringstraße versprüht. Glücklicherweise befand sich kein weiterer Schüler im Toilettenbereich, sodass es niemand verletzt wurde. Die Konzentration des Pfeffersprays so gering, dass keine Gefahr für die Schule bestand, der Toilettenbereich war nach kurzzeitigem Lüften wieder begehbar.

Die Polizei befragte zwei verdächtige Schüler. Als Verursacher konnten sie zwar ausgeschlossen werden, allerdings wurden bei beiden Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente und ein Einhandmesser gefunden. Beide Schüler im Alter zwischen 17 Jahren und 19 Jahren müssen sich nun wegen diverser Delikte verantworten und unter Umständen auch mit schulischen Konsequenzen rechnen. (AZ)