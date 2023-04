Pferd stürzt in Illerkanal: Großer Rettungseinsatz mit Kran und Taucher

Bei Ludwigsfeld war ein Pferd in den Illerkanal gestürzt. Mit einem Kran und Tauchern schafften es die Rettungskräfte das Tier aus dem Wasser zu holen.

Ein Pferd ist am Sonntagnachmittag bei Neu-Ulm in den Illerkanal gestürzt. Das Tier erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 44 Jahre alte Reiterin konnte sich noch retten. Die Rettung des Pferdes gestaltete sich offensichtlich etwas aufwendig.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die 44-Jährige mit ihrem Pferd entlang des Illerkanales in Neu-Ulm zwischen Ludwigsfeld und dem dortigen Gurrenhof unterwegs. Wohl vermutlich wegen eines Hasen schreckte das Pferd auf und lief daraufhin rückwärts in den Illerkanal. Die Reiterin konnte noch absteigen, sie blieb unverletzt.

Aufgrund der steilen Uferböschung schaffte es das Tier nicht selbst aus dem Kanal. Es trieb mehrere Hunderte Meter im Kanal ab.

Nach mehreren Rettungsversuchen konnte das Pferd schließlich in Zusammenarbeit mit mehreren Kräften der Feuerwehren Ulm und Neu-Ulm sowie dem Einsatz von Tauchern mit einem Kran aus dem Kanal gerettet werden. Das Pferd wurde leicht verletzt. Es erlitt leichte Schürfwunden an den Vorderbeinen und konnte letztlich einem Tierarzt übergeben werden.

Die Feuerwehr Neu-Ulm war insgesamt mit 17, die Feuerwehr Ulm mit vier Kräften im Einsatz. Ein Fremdverschulden kann nach Polizeiangaben eindeutig ausgeschlossen werden. (AZ)