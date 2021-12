Neu-Ulm

vor 31 Min.

Was das Weihnachtsmarkt-Aus für "Casa Perla" in Pfuhl bedeutet

Plus Wieder kein Weihnachtsmarkt-Geschäft: "Das geht an die Existanz", sagen Carola und Werner Weisgerber vom Pfuhler Schmuckladen Casa Perla. Was heißt das für die Zukunft?

Von Michael Kroha

Eigentlich hätten Carola und Werner Weisgerber in diesem Jahr allen Grund zum Feiern: Seit 15 Jahren schon betreiben sie in Pfuhl den Schmuckladen Casa Perla. Doch die erneute Absage des Ulmer Weihnachtsmarktes macht ihnen zu schaffen. "Das geht an die Existenz", sagen sie. Droht nun also, ein Lebenswerk zu Bruch zu gehen? Wie haben sie es überhaupt geschafft, im Zeitalter aussterbender Innenstädte in einem Neu-Ulmer Stadtteil zu bestehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

