Absperrung: Im Pfuhler Baggersee wird eine neue "Holzkette" angebracht

Das Pfuhler Gewässer ist in einen Naturschutz- und einen Badebereich getrennt. Doch zuletzt hielten sich manche Schwimmer und Stand-up-Paddler nicht daran.

Über den Herbst und Winter war die alte Kette aus Holzstämmen, die den Naturschutzbereich im Westen des Pfuhler Sees vom Badebereich im Osten trennte, gerissen und in Bruchstücken schwimmend auf dem Wasser oder eingefroren im Eis zu sehen gewesen. Warme Tage im April hatten Schwimmer und vor allem Stand-up-Paddler auf und in den See gelockt, die durch die offene Wasserfläche auch in den Naturschutzbereich gelangten, an dem zum Beispiel Vögel brüten. Dass die Trennung beider Bereiche in den nächsten Tagen wieder realisiert wird, teilt die Stadt Neu-Ulm auf Anfrage mit.

Das sagt die Stadt Neu-Ulm zu den Arbeiten am Pfuhler See

Auch wenn es in den vergangenen Wochen anders wirkte: An der Aufteilung des Freizeitgebiets Pfuhler See in einen Naturschutz- und einen Badebereich ändere sich nichts, so Neu-Ulms Pressesprecherin Sandra Lützel. "Für die Absperrung hat die Schreinerei des Baubetriebshofes im Winter eine neue "Holzkette" hergestellt, welche in den kommenden Tagen angebracht werden soll."

Im Idealfall werden die Arbeiten mit anderen notwendigen Aktivitäten für die Badesaison kombiniert – mit der Entfernung der kaputten Absperrung zum Naturschutzbereich sowieso, aber auch mit der Reinigung der Stege, Leitern und Treppen in den See und zu den Badeinseln. Diese Arbeiten allerdings erforderten ein Befahren der Rasenflächen mit schweren Fahrzeugen wie Bootsanhängern, Reinigungswagen und Lkw, was notwendig macht, dass die Rasenflächen trocken und damit belastbar sind. Man stehe in den Startlöchern, und sobald sich die Rasenflächen trocken zeigen, könne es losgehen.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt Neu-Ulm ausdrücklich darauf hin, dass Stand-up-Paddles gemäß Grünanlagensatzung in den städtischen Grünanlagengewässern nicht erlaubt sind. "Leider informieren sich viele Besucher nicht dazu oder ignorieren dies auch einfach ganz bewusst."