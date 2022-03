Auf dem Kapellenberg in Pfuhl brennt diesmal ein Friedensfeuer

In vielen Orten fällt heuer schon wieder das Funkenfeuer aus. In Pfuhl hat sich der Vereinsring diesmal etwas anderes ausgedacht.

Ein Friedensfeuer statt eines Funkenfeuers soll auf dem Pfuhler Kapellenberg am Samstag, 26. März, lodern. Das teilte der Vorsitzende des Vereinsrings Pfuhl, Stefan Mayer, mit. Außerdem sollen die Bäume auf der Anhöhe in den Farben Blau und Gelb beleuchtet werden.

Stefan Mayer teilt dazu mit: "Nachdem die Corona-Verordnungen nicht gelockert werden, möchten wir das Friedens-/Funkenfeuer ohne offiziellen Rahmen am Samstag, 26. März, 18.30 Uhr, entzünden." Das Feuer soll aufgrund des Krieges in der Ukraine als Symbol für den Frieden lodern, deshalb sollen auch die Bäume in den ukrainischen Farben Blau und Gelb beleuchtet werden.

Der Vereinsring Pfuhl braucht mindestens 15 bis 20 Helfer

Damit dies alles klappt, benötigt der Vereinsring mindestens 15 bis 20 Helfer, die zunächst den Funken aufschichten. Der Vorsitzende bittet zugleich, dass sich die Freiwilligen am Samstagmorgen um 9 Uhr auf dem Kapellenberg an dem vorgesehenen Platz treffen. Wie in den vergangenen Jahren werden die Ehrenamtlichen nach dem Aufbau ins Pfuhler Schützenheim zu einem Imbiss samt Getränken eingeladen.

Der Funkenplatz wird abgesperrt sein, und jeder, der kommen möchte, muss sich mit genügend Abstand und Maske um den Funkenplatz herum aufstellen.

Freiwillige können sich auch per E-Mail bei Andi Gröner melden: andreas.groener@arcor.de. (pfl)