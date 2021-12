Auto erfasst 18-jährige Radfahrerin frontal und ungebremst

Eine junge Radlerin erleidet Prellungen und ein Schleudertrauma bei einem Unfall an Weihnachten. Laut Polizei hatte sie einen Schutzengel.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Ersten Weihnachtsfeiertag gegen 17.20 Uhr in Pfuhl ereignet. Nach Angaben der Polizei überquerte eine 18-jährige Fahrradfahrerin die Leipheimer Straße an der Kreuzung mit der Kirchstraße, als die Ampel Grün zeigte. Zur selben Zeit befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Auto die Leipheimer Straße stadteinwärts. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und erfasste die Fahrradfahrerin frontal und ungebremst.

Die Verletzte wird in ein Ulmer Krankenhaus gebracht

Die junge Frau wurde hierbei gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Wie durch ein Wunder habe sich die 18-Jährige nur leichte Prellungen und ein Schleudertrauma zugezogen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Verletzte wurde vorsorglich in ein Ulmer Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)