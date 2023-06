Autoknacker machen Beute am Pfuhler Badesee

Wegen eines aufgebrochenen Wagens im Neu-Ulmer Stadtgebiet ermittelt jetzt die Polizei. Die Schäden sind deutlich größer als der Wert der Beute.

Vier Fälle von aufgebrochenen Autos hat die Polizei am Wochenende registriert, zwei davon ereigneten sich auf dem Parkplatz des Pfuhler Sees. Am frühen Freitagabend wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm gemeldet, dass ein geparkter Wagen am Naherholungsgebiet geknackt worden war. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr wurde an dem Renault die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und die im Wagen liegende Handtasche gestohlen. Wie hoch der Wert der Beute ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Der zweite Fall ereignete sich am Samstag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr, ebenfalls am Parkplatz des Badesees. Die 37-jährige Fahrzeuginhaberin musste feststellen, dass die Fensterscheibe der Schiebetür ihres VW-Busses gewaltsam aufgedrückt worden war. Aus dem Inneren wurde ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro, die Beute soll rund 110 Euro wert sein.

Ebenfalls am Samstag wurden zwischen 11 und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Orange Campus in der Wiblinger Straße 37 in Neu-Ulm zwei Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeugbesitzerinnen mussten feststellen, dass an ihren Wagen jeweils die Scheiben der Beifahrertüren eingeschlagen worden waren. Zudem wurden persönliche Gegenstände, darunter eine Handtasche, gestohlen. Der Wert der Beute war gering, der Sachschaden dagegen deutlich höher. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)