CSU und JU fordern Konzept für Wachstation und Kiosk am Pfuhler Baggersee

Das Betriebsgebäude am Pfuhler See ist in die Jahre gekommen. Die CSU/JU-Fraktionsgemeinschaft sieht Handlungsbedarf.

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung soll ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für die Wachstation der Wasserwacht und den Kiosk am Pfuhler See erarbeiten. Dabei soll die Ortsgruppe Neu-Ulm der Wasserwacht mit einbezogen werden. Das fordert die CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU).

"Nach rund 40 Jahren erscheint es notwendig, zum einen den baulichen Zustand des Betriebsgebäudes zu prüfen und zum anderen sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit die Räumlichkeiten der Wasserwacht noch den Anforderungen an eine zeitgemäße Infrastruktur für Wasseraufsicht und Wasserrettung am Pfuhler See genügen", schreiben die Rätinnen und Räte in ihrem Antrag.

Die Stadt Neu-Ulm soll nun ein Konzept erarbeiten

Die Fraktionsgemeinschaft sieht Handlungsbedarf. "Die derzeitige Lage der Wachstation ist für die Einsehbarkeit des gesamten Sees einschließlich des Nichtschwimmerbereichs nicht ausreichend", heißt es in dem Schreiben. "Das Betriebsgebäude ist nach unserem Eindruck sanierungsbedürftig und bietet räumlich keine Möglichkeiten mehr, um die notwendige Ausrüstung der Wasserwacht sachgerecht unterzubringen."

Die Wachstation ist bislang im 1979 errichteten Betriebsgebäude gemeinsam mit dem Kiosk, Sanitär- und Technik- beziehungsweise Lagerräumen untergebracht. (AZ)