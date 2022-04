Debatte im Ausschuss: Wie soll das neue Baugebiet in Pfuhl gestaltet werden?

Plus Die Vermarktung in Pfuhl ist erst für 2023 vorgesehen. Umstritten ist aber die Frage, wie viel Platz für Mehrfamilienhäuser eingeplant werden soll.

Viele Bürgerinnen und Bürger warten sehnsüchtig auf das neue Baugebiet "Im Eiland" in Pfuhl und hoffen, dort einen Bauplatz zu bekommen. Nach jahrelangen Verzögerungen schien das Vorhaben im Januar auf den Weg gebracht. Doch nun kam es im Neu-Ulmer Planungs- und Umweltausschuss erneut auf die Tagesordnung. Dabei ging es um die Frage, wie viel Platz für Einfamilienhäuser und wie viel für Geschosswohnungsbau vorgesehen werden soll.