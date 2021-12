Neu-Ulm / Pfuhl

vor 47 Min.

Wie ein Pfarrer aus Brasilien in Pfuhl den ersten Schnee seines Lebens erlebt

Plus Renato Creutzberg aus Brasilien lebt als Pfarrer in Pfuhl - und freut sich über die weißen Flocken vom Himmel. Nur ans Schneeschippen muss er sich erst gewöhnen.

Von Dagmar Hub

Sein ganzes Leben lang hat er davon geträumt, Weihnachten im Schnee zu erleben, so wie es die alten Weihnachtslieder erzählen, die man auch im Elternhaus des Pfarrerssohnes in Brasilien sang: Renato Creutzberg, aus Brasilien stammender Pfarrer, der seit September für fünf Jahre im Rahmen eines Austauschprogramms der Mission "Eine Welt" im Pfuhler Pfarrhaus lebt, schaute gestern mit seiner Frau Patricia und seiner Tochter Heloise fasziniert zu, wie der Schnee in dichten Flocken fiel. Eine erste Schneemann-Kugel zu rollen hat er auch schon probiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen