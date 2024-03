Neu-Ulm-Pfuhl

Eine Stimme Pfuhls: Seit 70 Jahren ist sie kein bisschen leise

Plus Seit sieben Jahrzehnten ist Gerda Schiller fester Bestandteil des Singvereins 1853. Ein Blick einer Frau, die noch immer gut bei Stimme ist, auf vergangene Zeiten.

Von Inge Pflüger

Geboren wurde sie am 5. Juni 1937, ihre erste Singstunde besuchte sie am Rosenmontag 1954 und nach wie vor verstärkt sie mit ihrer Alt-Stimme den Singverein 1853 Pfuhl: Gerda Schiller wurde jüngst von ihrer „Vereinsfamilie“, so nennt sie liebevoll die Chormitglieder, gebührend gefeiert und geehrt.

Zum Gespräch treffen wir eine quirlige (noch) 86-Jährige, die möglichst nichts dem Zufall überlässt, den Tag exakt vorausplant und nach dem Motto „schaffa, schaffa“ lebt. So ist es nicht verwunderlich, dass sie während des Interviews in der gemütlichen Wohnküche nebenher ihren Alltag erledigt: Sie sitzt am Tisch, mit einem kleinen Messer „bewaffnet“ schnippelt sie den Lauch, „300 Gramm brauche ich“. Es sind die Zutaten für die bei den Sängerinnen und Sängern so beliebten „Lauchschneckla“.

