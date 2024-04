Neu-Ulm-Pfuhl

vor 34 Min.

Er ist nicht mehr oberster Dirigent – aber der Blasmusik weiter fest verbunden

Plus Thomas Hartmann hört als Bundesdirigent des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds auf. Welche Gründe der Pfuhler dafür nennt und worauf er sich jetzt freut.

Von Inge Pflüger

Bis Ende März war er der „oberste Dirigent“ im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM), nun stellte er sein Amt als ASM-Bundesdirigent zur Verfügung: Thomas Hartmann erhielt zum Abschied eine spezielle Urkunde als eine Anerkennung seiner besonderen Verdienste im bayerischen Blasmusikwesen. Zwar legte der gebürtige Pfuhler den Dirigentenstab als musikalischer Leiter des Verbandes in andere Hände, doch bleibt er nach wie vor dem ASM erhalten. Zu seiner Nachfolgerin wurde zwischenzeitlich Sandra Settele aus Oy-Mittelberg mit neuem Titel als Verbandsdirigentin eingesetzt.

So begründet Thomas Hartmann aus Pfuhl seinen Entschluss

Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert der (noch) 60-Jährige: 2012 habe er im ASM mit der Arbeit drei Jahre lang in der Musikkommission, überwiegend im Referat Wettbewerbe, begonnen. 2015 stellte er sich dann als Bundesdirigent des ASM zur Verfügung und wurde auf Anhieb für drei Jahre gewählt. Auch in diesem Jahr standen wieder Neuwahlen an und da „stellte ich mich aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Wahl“. Kaum einer habe seinen Entschluss glauben wollen, angefangen bei zahlreichen Mitgliedern bis hin zum ASM-Präsidenten Franz Josef Pschierer – keiner konnte aber daran rütteln. Zum einen wolle er mit seinem Rücktritt neue Impulse setzen und zum anderen sich mehr um seine Familie kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen