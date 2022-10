Neu-Ulm-Pfuhl

06:00 Uhr

Erinnerung an die Bäckerei Mutschler: Als die Breze noch vier Pfennig kostete

Plus Eine Ausstellung im Heimatmuseum ist dem früheren Laden in der Hauptstraße gewidmet. Zwei Pfuhler erzählen, wie sie als Kinder dort eingekauft haben.

Von Inge Pflüger

Inflation und Energiekrise treiben die Preise nach oben, auch Backwaren sind viel teurer geworden, sodass so manche Hausfrau beim Einkauf den Euro zweimal umdreht. Denn immerhin kostet eine Brezel heute mehr als zehnmal so viel wie vor rund 80 Jahren. Hans Schäufele und Reinhard Raats, die damals Buben waren, erinnern sich noch an die Bäckerei Mutschler in der Pfuhler Hauptstraße, dessen Chef Georg hieß und der zugleich von den Besatzungsmächten als erster Bürgermeister der Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde.

