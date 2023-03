Fahrerflucht in Pfuhl: Polizei sucht Zeugen

In der Pfuhler Stauffenbergstraße wurde am Sonntag ein parkendes Fahrzeug angefahren. Die Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen des Unfalls.

In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr wurde in der Stauffenbergstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ein parkender Pkw der Marke Opel beschädigt. Offenbar touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Opels, sodass dieser nach außen wegklappte und ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne den Vorfall ordnungsgemäß zu melden. Wie die Polizei mitteilt, konnten am Tatort Fahrzeugteile sichergestellt werden, die vermutlich vom Unfallverursacher stammen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, unter der Telefonnummer 0731/80130, zu melden. (AZ)