vor 23 Min.

Führt ein Neubau an der Seehalle zu weiteren Parkplatz-Problemen in Pfuhl?

Auf einem Grundstück zwischen Holzstraße (rechts) und Jahnstraße in Pfuhl sollen vier neue Wohnhäuser gebaut werden.

Plus An der Jahnstraße in Pfuhl sollen vier neue Wohnhäuser entstehen. Stadträte befürchten, dass es künftig zu Konflikten kommen könnte.

Von Michael Ruddigkeit

Der Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist weiter auf Wachstumskurs. Im Nordosten sollen nun vier weitere Wohngebäude entstehen, nahe der Seehalle und der Sportplätze. Die Verwaltung findet die Pläne gut. "Aus unserer Sicht ist das ein sehr positiver Beitrag zur Entwicklung in Pfuhl", sagte Jörg Oberle, der Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung, im Planungs- und Umweltausschuss. Das sahen die Neu-Ulmer Stadträtinnen und Stadträte im Prinzip genauso, allerdings gab es auch Bedenken. "Das Baugebiet ist für Pfuhl eine tolle Sache", meinte etwa Rico Schlegel ( CSU). "Aber es gibt da den einen oder anderen Stolperstein."

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl entstehen 27 neue Wohnungen

Das Grundstück, das bebaut werden soll, befindet sich zwischen der Jahnstraße und Holzstraße. Dort steht momentan noch ein ehemaliges Bauernhaus, das abgerissen werden soll. Stattdessen sollen vier neue Häuser entstehen. Diese sollen dreistöckig und mit Flachdach gebaut werden. Insgesamt 27 neue Wohnungen sind geplant. Weil in unmittelbarer Nähe viel Betrieb ist, könnte es zu Konflikten mit den künftigen Bewohnern kommen, befürchten mehrere Stadträtinnen und Stadträte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

