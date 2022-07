Neu-Ulm-Pfuhl

05:55 Uhr

Hund in Falschparker-Streit getötet: "Das Köpfchen hing nur noch runter"

Lokal Weil sie ihr Auto auf dem Radweg in Pfuhl geparkt hatte, verletzte ein Mann ihren Hund Lana tödlich. Mit dem "Täter", sagt sie, sei sie noch lange nicht fertig.

Von Michael Kroha

"Wie kann der Mann nur meinen Hund töten?" Die 44-jährige Pfuhlerin kann noch immer nicht fassen, was am Sonntag passiert ist. Sie wollte mit ihrer Tochter eigentlich nur kurz ein Eis bei der Eisdiele in der Leipheimer Straße holen. Doch jetzt ist ihre erst drei Monate alte Hündin Lana tot. Einem Mann passte nicht, dass sie mit ihrem Auto auf dem Geh- und Radweg vor der Eisdiele stand. Er schlug die Autotür so fest zu, dass der Hund eingeklemmt und so schwer verletzt wurde, dass er eingeschläfert werden musste. Zu Hause ist nun eine kleine Gedenkstätte für den Yorkshire Terrier eingerichtet. Mit dem "Täter", sagt sie, sei sie noch lange nicht fertig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen