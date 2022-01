Im Pfuhler Norden können Familien ab 2024 ihre Häuser bauen

Plus In Pfuhl ist ein neues Baugebiet für etwa 130 Wohneinheiten geplant. Geheizt wird dort möglicherweise mit Wärme aus der Kläranlage.

Das Baugebiet "Im Eiland" am nördlichen Ortsrand von Pfuhl ist bislang eine zähe Angelegenheit. Stadtrat und Verwaltung beschäftigen sich schon seit Jahren mit den Plänen. Jetzt sollen diese aber vorangetrieben werden, sodass Bauwillige dort möglichst bald loslegen können. Das Neubaugebiet soll nicht nur unterschiedliche Wohnformen ermöglichen, sondern auch in ökologischer Hinsicht vorbildlich werden.