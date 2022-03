Katalysator von Auto auf Schulparkplatz in Pfuhl gestohlen

Weil das Auto beim Fahren übermäßig laute Geräusche macht, fällt der Diebstahl auf. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Weil sein Auto beim Fahren übermäßig laut war, nahm ein 18-Jähriger den Wagen genauer unter die Lupe – und stellte fest, dass jemand den Katalysator abgetrennt und gestohlen hatte.

Der 62 Jahre alte Vater des Fahranfängers erstattete am Freitagvormittag Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Sein Sohn hatte den silbernen VW Golf nach Polizeiangaben am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Heerstraße in Neu-Ulm-Pfuhl geparkt. In dieser Zeit muss der Katalysator abgetrennt und gestohlen worden sein. Der Beuteschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)