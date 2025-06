Kunstzone zeigt die Ausstellung „Spontaneous Reality“

In der Pfuhler Kunstzone sind aktuell Werke von zwei Fotografen zu sehen. Die Werke der Doppelschau unter dem Titel „Spontaneous Reality“ kontrastieren und ergänzen sich zugleich. Für Gangolf Walter ist es das erste Mal, dass seine Bilder öffentlich ausgestellt sind – in der Kunstzone erfüllt sich damit aktuell ein Traum des Neu-Ulmers.

Walter fotografiert nicht mit teurem Kameraequipment. Ihm reicht sein Smartphone, sagt er. Denn ihm kommt es auf flüchtige Momente, die er rasch festhalten will. Spricht ihn ein Motiv oder ein Objekt an, zückt er sein Handy. Viele Versuche gönnt er sich dabei nicht – ist das Bild im Kasten, ist es im Kasten. Dafür nimmt Walter Einbußen bei der Fotoqualität in Kauf, die vor allem, wenn die Bilder vergrößert und auf Acrylplatten gedruckt an der Wand hängen, auch mal deutlicher zu Tage treten.

Walter hat sich nicht auf ein Bildgenre festgelegt. Das ist auch in der Ausstellung in der Kunstzone zu sehen. Da gibt es Landschaftsaufnahmen vom Bodensee neben einer Ansicht des Flughafens von Bangkok. Ansichten aus Kirchenraum und das leuchtende Grün von Algen im Wasser. Der Fotokünstler sagt, er sei nie gezielt auf der Suche nach Motiven, doch wenn ein Objekt mit ihm in Kommunikation tritt, drückt er auf den Auslöser.

Stefan Kümmritz sucht neue Ansichten in der Architektur

Den Bildern von Gangolf Walter stehen Fotografien von Galerist Stefan Kümmritz persönlich gegenüber. Er hat ungewöhnliche Architekturansichten für diese Ausstellung ausgewählt, einige davon in schwarz-weiß. Kümmritz‘ entdeckte seine Liebe zur Architekturfotografie bein einem Aufenthalt in New York, wo es an spannenden Gebäuden ja nicht mangelt. Hier zeigt er, dass man auch in der Architektur Ulms und Neu-Ulms spannende Motive entdecken kann, wenn man den richtigen Blick hat und sich nicht vor ungewohnten Perspektiven scheut. Kümmritz reizt die Formensprache, die er in Bildern von Gebäuden entwickeln kann.

„Spontaneous Reality“ ist noch bis zum 20. Juli in der Kunstzone in Pfuhl zu sehen.