Neu-Ulm

vor 32 Min.

Leben mit Depression: Viele Betroffene stehen auf der Warteliste

Plus Vor gut zehn Jahren wurde in Neu-Ulm die Selbsthilfegruppe Depression gegründet. Jetzt ziehen die Initiatoren eine erste Bilanz.

Von Dagmar Hub

Joachim Schmidt lebte ein erfolgreiches Leben: Er war Studienleiter der Evangelischen Akademie Tutzing, Direktor der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik, Mitbegründer des Marie-Luise-Kaschnitz-Preises. Dann kam eine schwere Depression, die die Aufgabe aller Positionen erzwang. Schmidt und seine Frau Renate zogen in eine Wohnung nach Pfuhl, gründeten Ende 2013 die „Selbsthilfegruppe Depression für Betroffene und Angehörige“. Nach gut zehn Jahren zieht Schmidt ein Fazit.

Es war die erste Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depression in Neu-Ulm

Eine solche Gruppe für depressive Menschen und deren Angehörige gab es nämlich zuvor in der Region nicht, also blieb dem Ehepaar, das zwei erwachsene Söhne hat, nichts anderes übrig, als selbst eine solche Gruppe zu gründen. „Oft sind es die eigenen Angehörigen, die diese Krankheit nicht verstehen“, sagt Schmidt, und seine Frau ergänzt: „Oder verstehen wollen“, was oft auch mit Selbstschutz zu tun habe. „Manche Ehe hält nicht aus, was Depression bedeutet“, erklärt Renate Schmidt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen