Mehr Weitblick durch eine Glastrennwand im Museum Pfuhl

Wie eine Glastrennwand nun das erste Obergeschoss des Pfuhler Museums ins richtige Licht rücken soll.

1986 öffnete in der Hauptstraße in Pfuhl das Heimatmuseum der Stadt Neu-Ulm, als Abteilung „Handwerk und dörfliches Leben“. 1987 gründete sich der Verein „Museumsfreunde Pfuhl“, der sich auch für die Funktion des Museums verantwortlich zeichnet. All die Jahre hindurch wurde das historische Gebäude restauriert und angepasst.

Glas statt Holzverschlag im Museum Pfuhl

Jetzt soll für rund 8000 Euro der einst angebrachte provisorische Holzverschlag verschwinden, damit der Treppenaufgang zum ersten Obergeschoss des Museums - ehemals altes Pfuhler Rathaus in der Hauptstraße - durch eine weitläufige Glastrennwand ins richtige Licht gerückt wird. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde diese Maßnahme mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen.

Im Vorfeld des Beschlusses hatte der Vorstand der „Museumsfreunde“ intern beraten und kam dann zu dem Ergebnis, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wird, in der das Vorhaben vorgestellt wird, um möglichst ein breites Votum für das Projekt zu bekommen.

Museumsstadel gibt 8000 Euro aus

Vereins-Vorsitzender Hans-Werner Ast hat denn auch kurzerhand die Mitglieder dazu in den historischen „Museumsstadel“ eingeladen. Vor der Abstimmung erläuterte Hermann Hillmann – Verbindungsmann zur Stadt Neu-Ulm - detailliert die Maßnahme: Er informierte über zwei eingeholte Angebote und erklärte die Vorgehensweise der Baumaßnahme.

Nach der vorliegenden Kalkulation rechnet Gerhard Hillmann mit etwa 8000 Euro Baukosten. Dabei verwies er auf die noch zu erwartenden städtischen Zuschüsse für die Jahre 2023/24, die für das Projekt dann verwendet werden könnten.

Per Akklamation wurde dann ruckzuck über den Einbau einer Glastrennwand abgestimmt. Sie wurde bei nur zwei Gegenstimmen von der breiten Mehrheit befürwortet. So bald als möglich soll jetzt mit dem Umbau begonnen werden.