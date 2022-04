Modriger Geruch im Keller ruft die Museumsfreunde Pfuhl auf den Plan

Plus Nach Klagen über "üble Luft" im Museumsstadel Pfuhl greifen Vereinsmitglieder zum Werkzeug. Jetzt sind sie stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit.

Mit Kies, Estrich und neuen Bodenfliesen rückten etliche Mitglieder der Museumsfreunde Pfuhl dem feuchten, modrigen Geruch aus der Unterwelt des Museumsstadels zu Leibe. Jahrelang gab es keine Klagen über Geruchsbelästigung in dem historischen Gebäude, doch in letzter Zeit beschwerten sich immer wieder mal Besucherinnen und Besucher über „die üble Luft“, die sich im Stadel ausbreite.