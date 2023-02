Neu-Ulm-Pfuhl

vor 17 Min.

Nach Jahrhunderten musste die Marienkapelle dem Autoverkehr weichen

Die Marienkapelle in Pfuhl wurde bereits im 15. Jahrhundert erbaut. Unser Bild zeigt den Zustand des Gebäudes vor 1969. Danach wurde es in Richtung Süden versetzt.

Plus Die Marienkapelle in Pfuhl wurde nach der Reformation lange als Armenhaus genutzt. Dann stand sie im Weg, als die alte B10 verbreitert wurde.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Felix Fabri, Dominikaner, Weltreisender und Kenner der Ulmer Geschichte wusste es bereits im Jahr 1488: „Gegen Osten ist das Dorf Pfuol, in dessen Nähe ein Grabmal der allerheiligsten Jungfrau Maria an der Landstraße ist, welche, seitdem sie mit Augen des Erbarmens auf Ulm sieht und es schützt, durch manche Wundertaten zeigt, daß sie in diesem Grabmal wohne“ (zitiert nach Anton Aubele: Pfuhl 1244-1994). Beim zeitgenössich als „Grabmal“ beschriebenen Gebäude handelte es sich tatsächlich um eine Kapelle, geweiht der Ulmer Stadtpatronin und zumindest bis zur Reformation auch deren Gottesmutter.

