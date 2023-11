Neu-Ulm-Pfuhl

17:00 Uhr

Neues Baugebiet "Im Eiland": 3700 Interessenten stehen auf der Liste

In dem geplanten Baugebiet "Im Eiland" im Pfuhler Norden sollen rund 130 neue Wohneinheiten entstehen. Jetzt steht die Erschließung an.

Plus Bevor am Ortsrand von Pfuhl neue Häuser gebaut werden können, muss das Areal erst erschlossen werden. Das ist der aktuelle Zeitplan der Stadt Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Etwa 130 neue Wohneinheiten sollen im Baugebiet "Im Eiland" am Ortsrand von Pfuhl entstehen. Doch bevor dort neue Häuser gebaut werden, steht zunächst die Erschließung des Areals an. Nächstes Jahr soll es losgehen. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist jetzt schon riesig.

Die Stadt Neu-Ulm stellt die Plattform "Baupilot" zur Verfügung

Bereits 3700 Personen haben sich über die Plattform "Baupilot" in die Interessentenliste für einen städtischen Bauplatz in Pfuhl eintragen lassen. Das teilte Pressesprecherin Sandra Lützel auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Solange das Baugebiet "Im Eiland" aber noch nicht in der Vermarktung sei, könne man sich dafür auch noch nicht explizit bewerben. "Sobald die Vermarktung startet, werden alle Interessenten, die sich für einen Bauplatz in Pfuhl interessieren oder ganz allgemein einen in Neu-Ulm, über den Baupiloten angeschrieben, mit dem Hinweis, dass die Vermarktung startet und Bewerbungen ab sofort möglich sind."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen