Badegäste wundern sich: Was sollen die Geländer am Pfuhler See?

Irritiert stehen dieser Tage oftmals Badegäste am Pfuhler See. Eine Metallkonstruktion steht am Ufer, deren Sinn auf den ersten Blick nicht einleuchtet. Kritik kommt auch aus dem Stadtrat.

Eigentlich scheint die Stelle am Pfuhler See ein idealer Einstieg in das Badevergnügen zu sein: Flach führt der Weg ins Wasser. Wären da nicht die neuen Geländer, die den Zugang versperren. Was ist da los? Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat eine Erklärung.

Neues Metall-Geländer am Pfuhler See: Gibt es etwa Krokodile?

In diversen Chatgruppen machen sich die Menschen über die Sperre lustig. Robert scherzt etwa: "Es sollen dort wohl brütende Nilkrokodile gesehen worden sein, die in keinem Fall gestört werden dürfen."

Wie Pressesprecher Sebastian Kaida auf Nachfrage mitteilt, hätte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung diese Sperre im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht aufstellen müssen, um den Einstieg an nicht geeigneten Stellen wirksam zu unterbinden. Diese Funktion hätten bislang Holzgeländer erfüllen sollen, diese seien jedoch teilweise immer wieder abmontiert worden, sodass nun eine stabilere Variante aufgestellt wurde. Ein Sicherheitskonzept für den See wurde 2021 per Stadtratsbeschluss gültig. Diese Absperrungen seien aus dem Sicherheitskonzept abgeleitet worden.

Rudolf Erne, der Fraktionsvorsitzende der SPD Fraktion, hatte das Konstrukt im Vorfeld per "Eilantrag" kritisiert. Die betreffende Stelle beim Volleyballplatz sei seit Jahrzehnten ein beliebter, viel benutzter und völlig gefahrloser Zugang zum Wasser. Es gehe hier nahezu eben von der Wiese ins flache Wasser und die Argumentation mit der Sturzgefahr sei nicht nachvollziehbar und wirke wie an den Haaren herbeigezogen. Diese Begründung sei zudem unlogisch, denn auch um den Kleinkinderbereich ist ein vergleichbarer offener Zugangsbereich zum Wasser vorhanden. Erne: "Vorsicht ist ja ein sinnvolles Argument, aber eine Übervorsichtigkeit kann auch grenzwertig werden. Was müsste man noch alles absperren, um vor Sturzgefahr gesichert zu werden?"

Ein Pöbler am Pfuhler See ruft die Polizei auf den Plan

Wie wichtig das Thema Sicherheit - unabhängig von der Geländerfrage - an Badeseen ist, zeigte wieder das vergangene Wochenende. Aus bislang unbekannter Ursache konnte sich ein 21-Jähriger nicht mehr über Wasser halten und wurde von anderen Badegästen gerettet. Zu den Hintergründen des Vorfalls am Wochenende liegen der Stadtverwaltung bislang noch keine weiteren Informationen vor.

Grundsätzlich betont Kaida, dass die Stadtverwaltung leider immer wieder feststellen müsse, dass sich Badegäste nicht an die Regelungen halten. So wie am vergangenen Sonntag: Ein stark angetrunkener Mann mittleren Alters etwa sorgte nach Auskunft der Wasserwacht für einige Unruhe. Er pöbelte und beleidigte andere Badegäste und wurde auch handgreiflich. Sofern ein Fehlverhalten erkennbar ist, wird hierauf hingewiesen und ermahnt. "Sollte das nicht wirksam sein, müssen gegebenenfalls Polizeikräfte zur Durchsetzung angefordert werden." Die rückten auch am Sonntag an.