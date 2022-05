Sperrung aufgehoben: Rundweg am Pfuhler Baggersee wieder geöffnet

Der Rundweg im Naherholungsgebiet in Pfuhl ist jetzt wieder frei passierbar. Die Sperre wurde am Mittwoch aufgehoben.

Im November war der Rundweg um den Pfuhler See aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil Biber Bäume so sehr angenagt hatten, dass sie nicht mehr standsicher waren. Die gute Nachricht für Jogger, Spaziergänger und Radlerinnen: Zum Muttertagswochenende wird der Rundweg im ausgewiesenen Naherholungsgebiet wieder frei passierbar sein.

Nur im Bereich der beiden Liegewiesen war der Pfuhler See seit November noch erreichbar. Nun teilt die Grünflächenabteilung der Stadt Neu-Ulm auf Anfrage mit, dass die Sperrungen am 4. Mai zurück gebaut wurden. "Der Biber war in dem gesperrten Bereich heuer recht lange aktiv", so Sandra Lützel, Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm. Inzwischen habe er sich aber andere Nahrungsquellen gesucht.

Stand-up-Paddling ist auf dem Pfuhler See nicht erlaubt

Da in den vergangenen beiden Jahren das Stehpaddeln am Pfuhler See zugenommen hat, die Sportart aber in Schwimmzonen nicht erlaubt ist, erklärt die Stadt Neu-Ulm, dass die Hausordnung am See weder Stand-up-Paddling noch Wakefoil-Boards gestattet. (köd)

