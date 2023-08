Unbekannte stehlen 100 Kilo Kartoffeln von Feld an der Leipheimer Straße

Kartoffeldiebe bedienen sich auf einem Acker in Pfuhl und ernten die Erdäpfel auf einer Fläche von 30 Quadratmetern ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben Kartoffeln von einem Feld an der Leipheimer Straße in Pfuhl gestohlen. Wie der betroffene Landwirt der Polizei meldete, wurden die Knollen im Zeitraum vom 18. bis 24. August entwendet. Die unbekannten Täter ernteten auf einer Fläche von circa 30 Quadratmetern circa 100 Kilogramm Kartoffeln ab. Dem Landwirt entstand hierdurch ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise zu dem Kartoffeldiebstahl

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm hierzu die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei Neu-Ulm zu melden. (AZ)