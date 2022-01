Neu-Ulm-Pfuhl

vor 19 Min.

Wasserschaden: In der Pfuhler Kirche Heilig Kreuz wölbt sich der Boden

Der Parkettboden in der Heilig-Kreuz-Kirche im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Plus Während der Sanierung regnete es in das Gotteshaus hinein. Warum die Schäden nach mehr als einem halben Jahr immer noch nicht beseitigt sind.

Von Dagmar Hub

In diesem Fall kam das Gute nicht von oben: Die katholische Pfuhler Kirche Heilig Kreuz, modernster Kirchenbau der Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm/ Offenhausen/Pfuhl/ Finningen, hatte im vergangenen Frühjahr und Sommer eine Sanierung nötig. So positiv diese optisch außen gelungen ist, im Kirchenraum hatte sie Folgen: In Heilig Kreuz wölbt sich der Parkettboden an einigen Stellen ziemlich, an anderen Stellen wurden Teile des Hirnholzparketts bereits vor Monaten entfernt, um entstandene Hügel einzuflachen.

