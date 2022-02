Neu-Ulm / Pfuhl

vor 47 Min.

"Wissenschaft trifft Kunst und umgekehrt": Otto Burgis Atelier in Pfuhl

Einblicke in Otto Burgis Werkstatt in Pfuhl: Hier konstruiert er die Berblinger-Flügel, die im Frühjahr in Ulm aufgestellt werden sollen. Unten liegt noch der größere rot-weiße Prototyp, oben der luftige, durchsichtige Flügel, der es werden soll.

Plus Der Werkzeugmacher Otto Burgi hat seine Werkhalle in Pfuhl in eine Kunststätte verwandelt. In der Werkstatt baut er gerade an einer beflügelten Idee.

Von Stefan Kümmritz

In einer Halle, etwas versteckt am Pfuhler Krummenweg, wird eifrig gewerkelt. An den Wänden des 160 Quadratmeter großen, komplett weiß gestrichenen Raums hängen Kunstwerke, dazu sind ein paar kleine Skulpturen auf Sockeln zu sehen. Am anderen Ende steht eine Werkbank mit allerlei Materialien und Werkzeugen darauf. Hier ist das Reich von Otto Burgi, der momentan zusammen mit dem Ulmer Kulturschaffenden Ralf Milde große Berblinger-Flügel konstruiert, die ab dem Frühjahr einen Platz in Ulm, höchstwahrscheinlich wie den Judenhof, an dem Milde residiert, zieren sollen. Wer ist Otto Burgi?

