Pfuhler Hühnerfest 2024: Das ist ab dem Vatertag an der Seehalle geboten

Auf dem Sportgelände an der Seehalle in Pfuhl geht es ab Donnerstag wieder rund: Die Fußballer des TSV Pfuhl veranstalten ihr traditionelles Hühnerfest. Hier ein Überblick aufs Programm.

Fußball, Feiern, Freunde treffen: Der Förderverein Fußball veranstaltet am verlängerten Wochenende von Christi Himmelfahrt/ Vatertag wieder das traditionelle Pfuhler Hühnerfest auf dem Sportgelände an der Seehalle in Neu-Ulm. Offiziell eröffnet wird das Fest durch die Pfuhler Böllerschützen und einem Frühschoppen, bei dem die Feuerwehrkapelle Pfuhl spielt. Das Kreisliga-Spiel TSV Pfuhl gegen TSV Holzheim wird am Samstag ausgetragen, anschließend findet ein 11m-Turnier statt. Was sonst an den drei Tagen (9., 11 und 12. Mai 2024) geboten ist – hier das Programm im Überblick:

Der Donnerstag (9. Mai) auf dem Pfuhler Hühnerfest 2024

10 Uhr Fußballturniere Bambini & F-Junioren

11 Uhr Festeröffnung mit Pfuhler Böllerschützen

anschließend Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle

anschließend Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle 13 Uhr Fußball-Spieltag D-Junioren

18.30 Uhr Vatertagsparty mit der Partyband Anstich

Der Samstag (11. Mai) auf dem Pfuhler Hühnerfest 2024

9 Uhr Fußball-Staffelspieltag Bambini & F-Junioren

13 Uhr Kreisliga-Spieltag, Reserve: TSV Pfuhl gegen TSV Holzheim

gegen 15 Uhr Kreisliga-Spieltag, 1. Mannschaft: TSV Pfuhl gegen TSV Holzheim

gegen 17.30 Uhr Amberg und van Zwieten Cup (Pfuhler 11m-Turnier)

und van Zwieten Cup (Pfuhler 11m-Turnier) 19 Uhr "Hot and Hard – Schüttel dein Huhn" mit DJ Shaef (ab 20 Uhr 3 Euro Eintritt)

Der Sonntag (12. Mai) auf dem Pfuhler Hühnerfest 2024

10 Uhr Fußball-Spieltag B-Junioren

10 Uhr Fußball-Jugendturnier E-Jugend

ab 11 Uhr Mittagstisch: Gegrillte Hendl auch zum Mitnehmen & Kaffee und Kuchen

Anmeldungen für den Amberg und van Zwieten Cup, das Pfuhler 11m-Turnier, am Hühnerfest-Samstag, sind per E-Mail an 11m-turnier@huehnerfest.de oder per Telefon/WhatsApp bei Philipp Bischofsberger unter 01520/4534502 möglich. Zu gewinnen gibt es eine Fahrt mit dem Gold Ochsen Bierbähnle samt Freibier. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.huehnerfest.de. (AZ)

