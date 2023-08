Pfuhler Seejockel erleben turbulente Zeiten – neuer Verein wurde gegründet

Plus Die Gruppe „Venezianer“ der Seejockel hat sich aufgelöst. Dafür gibt es jetzt den neuen Verein „Pfuhler Linden-Hexa“.

Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause konnte der geschäftsführende Vorsitzende der Pfuhler Seejockel, Dirk Rothfuchs, bei der Jahreshauptversammlung zahlreiche Ehrungen vornehmen. Außerdem teilte er mit, dass in der Saison 2023/2024 wieder voll durchgestartet werde. Corona zwang nicht nur die Gesellschaft überwiegend zur Untätigkeit, sondern man musste auch etliche Mitgliedsaustritte, finanzielle Verluste sowie manche Unstimmigkeiten verkraften. Positiv: „Neue Mitglieder wurden bereits wieder registriert“. Trotzdem ging es bei den Seejockeln ziemlich rund.

Was geschah oder geschieht hinter den Kulissen? Rothfuchs zufolge hat sich die „Venezianer-Gruppe“ aufgelöst. Sie bestand überwiegend aus weiblichen Akteuren. „Es gab undefinierbare Unstimmigkeiten, wie’s halt manchmal so ist “, sagte der Vorsitzende. Das habe aber das Vereinsleben nicht gestört. Mehr plauderte er nicht aus dem Nähkästchen.