Phoenix Athletics in Neu-Ulm: So entwickelt sich der noch junge Verein

Gleich vier Teams aus den Reihen des Neu-Ulmer Vereins Phoenix Athletics haben sich für den Crossfit-Wettbewerb „German Showdown Munich“ angemeldet. Eine beachtliche Leistung für den kleinen Verein, den es erst seit dem vergangenen Herbst gibt und der aktuell rund 25 Mitglieder hat.

Wie berichtet, suchen die Vereinsmitglieder seit ihrer Gründung verzweifelt nach geeigneten Räumen zum Trainieren. Aktuell tun sie das in den Räumen eines Neu-Ulmer Fitnessstudios. Doch der Traum von einer eigenen Halle mit eigenem Equipment lebt weiter.

Die Hoffnung ist, dass es einfacher wird, wenn endlich die Gemeinnützigkeit des Vereins feststeht. Auch dieser Punkt war bislang eine Herausforderung für den frisch gegründeten Sportverein und kostete vor allem die Vorsitzende Viola Hentrich viele Stunden Arbeit. Doch es gibt gute Nachrichten: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde eine neue Satzung beschlossen, die jetzt den Weg zur Gemeinnützigkeit ebnen soll. Und auch eine Website haben Mitglieder des Vereins mittlerweile erstellt.

Da der Verein für Functional Fitness in den vergangenen Monaten etwas gewachsen ist, konnten auch die Trainingszeiten ausgeweitet werden: Seit September werden von den ehrenamtlich tätigen Coaches sechs Trainingsstunden in der Woche angeboten: Laufen, Mobility und Functional Fitness.

Auch außerhalb der Trainings sind die Vereinsmitglieder in den vergangenen Monaten zusammengewachsen. Bei Spielenachmittagen, Ausflügen und Wanderungen wurde die Gemeinschaft gepflegt.

Beim German Showdown werden sich die Athleten des Neu-Ulmer Vereins mit Sportlern aus ganz Deutschland messen und dabei ihr Können in den Bereichen Gymnastics, Gewichtheben und Ausdauer unter Beweis stellen. (AZ)