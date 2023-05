Pilot bekommt Probleme und muss mit Segelflugzeug auf Feld landen

Ein Flugzeug verliert über Neu-Ulm Thermik. Der Pilot bringt die Maschine jedoch auf einem Acker an der Breitenhofstraße sicher zu Boden.

In Schwierigkeiten geraten ist ein junger Pilot am Samstag bei einem Flug im Landkreis. Am Nachmittag teilte der 24-Jährige Probleme mit der Thermik und dem Aufwind mit. Nachdem ihm klar wurde, dass er es nicht mehr eigenständig bis zum nächsten Flugplatz schaffen würde, entschied sich der Mann für eine unplanmäßige Außenlandung auf einem Feld im Bereich der Breitenhofstraße.

Die Neu-Ulmer Polizei lobt die Flugkünste des jungen Piloten

Der 24-Jährige meisterte die Außenlandung auf dem eigentlich nicht dafür vorgesehen Untergrund jedoch so gut, dass es weder zu einem Personenschaden noch zu einem Sachschaden kam, so die Polizei Neu-Ulm. Das letzte Stück auf dem Weg zum Heimatflugplatz musste der Pilot mit seinem Segelflugzeug jedoch mit Auto und Anhänger absolvieren. (AZ)