Plaketten ade: Die Umweltzone in Neu-Ulm wird aufgehoben

Die Schadstoffbelastung in Neu-Ulm ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Das hat Folgen für Autofahrerinnen und Autofahrer.

Vor 15 Jahren wurde im Rahmen des Luftreinhalteplans in Neu-Ulm eine Umweltzone ausgewiesen. Diese darf seither nur von Fahrzeugen befahren werden, die im Besitz einer grünen oder gelben Plakette sind. In den vergangenen Jahren verbesserte sich die Luftqualität jedoch stetig, und insbesondere die Konzentration der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub im Stadtgebiet ist gesunken. Deshalb brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer in Neu-Ulm bald keine Umweltplakette mehr. Das teilte die Regierung von Schwaben mit.

Die Regierung von Schwaben hat die Aufhebung der Umweltzone geprüft

Die Immissionswerte lägen seit einigen Jahren deutlich unter den maßgeblichen Grenzwerten, teilte die Behörde mit. Dies sei auch auf die allgemeine Erneuerung von Fahrzeugen mit einem geringeren Schadstoffausstoß zurückzuführen. Aufgrund der Verbesserung der Luftqualität sei die Aufhebung der Umweltzone im Luftreinhalteplan geprüft worden. "Die Prüfung ergab, dass die Immissionsgrenzwerte auch bei Aufhebung der Umweltzone deutlich unterschritten werden und somit die Aufrechterhaltung der Umweltzone nicht mehr verhältnismäßig ist", schreibt die Regierung von Schwaben in ihrer Pressemitteilung.

"Aus diesem Grund erfolgt derzeit die Fortschreibung des Luftreinhalteplans, in der die Aufhebung der Umweltzone zum 4. Juni 2024 geplant ist." Der entsprechende Entwurf zur Fortschreibung des Luftreinhalte-/Aktionsplans Neu-Ulm ist für den Zeitraum vom 12. Februar bis einschließlich 11. März 2024 für die Öffentlichkeit einsehbar. Die Unterlagen liegen in der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg, Zimmer 254 sowie im Rathaus der Stadt Neu-Ulm aus und sind auf deren Internetseiten elektronisch einsehbar. Etwaige Stellungnahmen können bis zum 25. März bei der Regierung von Schwaben (per Brief: Fronhof 10, 86152 Augsburg, per E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de) abgegeben werden. (AZ)