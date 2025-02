Sportpark im Wiley: Stadt plant einen Allwetterplatz an der Mark-Twain-Grundschule

Das künftige Schul- und Sportzentrum im Wiley nimmt weiter Gestalt an. In einem nächsten Schritt will die Stadt Neu-Ulm nun selbst Geld in die Hand nehmen, um zwei Projekte schneller voranzubringen. Dabei handelt es sich zum einen um einen Allwetterplatz an der Mark-Twain-Grundschule, zum anderen um eine Flutlichtanlage im Zuge des Neubaus des Lessing-Gymnasiums. Der Stadtrat muss aber noch zustimmen.

