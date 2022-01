Plastikdose auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

Weil ein Brandmelder in einem Seniorenwohnheim Alarm auslöst, eilt die Feuerwehr zu einem Einsatz in Neu-Ulm. Dort müssen die Einsatzkräfte eine Tür aufbrechen.

Ein ausgelöster Brandmelder in einem Seniorenheim in der Heinz-Rühmann-Straße in Neu-Ulm ist der Rettungsleitstelle am Montag um 5.15 Uhr mitgeteilt worden. Wie die Einsatzkräfte feststellten, drang der Brandgeruch aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Da niemand öffnete, brachen Feuerwehrleute die Tür auf.

Die Feuerwehr findet die Bewohnerin am Boden liegend vor

In der Wohnung fanden sie die gestürzte 86-jährige Wohnungsinhaberin am Boden vor. Sie war augenscheinlich jedoch nicht verletzt, so die Polizei. Die Rauchentwicklung wurde durch eine verschmorte Plastikdose ausgelöst, welche auf der angeschalteten Herdplatte lag. Zu einem Sach- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Die 86-Jährige wurde vorsorglich zur Kontrolle ihres Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht. (AZ)