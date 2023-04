Plötzlich fällt das Internet aus: Unbekannte stehlen Router aus Hotel

Gäste melden, dass das Internet über W-Lan nicht mehr funktioniert. Ein Techniker stellt fest: Der Router wurde gestohlen. Jetzt ermittelt die Neu-Ulmer Polizei.

In einem Hotel in Neu-Ulm ist am Donnerstag ein W-Lan-Router gestohlen worden. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, hätten Gäste des Hotels in der Memminger Straße zunächst gemeldet, dass das Internet über das W-Lan nicht mehr funktioniere. Der hinzugezogene Techniker der Telekom habe daraufhin festgestellt, dass der Router entwendet wurde. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (AZ)