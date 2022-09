Polizei beschlagnahmt Kampfhund am Neu-Ulmer Bahnhof

Ein Mann führt in Neu-Ulm einen American Staffordshire Terrier mit sich. Papiere kann er für das Tier nicht vorweisen.

Einen möglicherweise gefährlichen Hund hat die Polizei am Donnerstag in Neu-Ulm beschlagnahmt. Zwei Beamte kontrollierten am Bahnhof den 57-jährigen Besitzer des Tieres. Sie stellten fest, dass es sich bei dem von ihm mitgeführten Hund nach erster Betrachtung um einen American Staffordshire Terrier und somit um einen Listenhund der Kategorie 1 handelte – also einen Kampfhund.

Für diese Hunderasse besteht grundsätzlich im Freistaat Bayern ein Halteverbot. Da der Mann widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Hundes machte und zunächst keinerlei Papiere vorlegen konnte, zogen die Beamten das zuständige Ordnungsamt sowie einen Diensthundeführer hinzu.

Die Neu-Ulmer Polizei bringt den Hund ins Ulmer Tierheim

Da auch durch das Ordnungsamt keine eindeutige Herkunft des Hundes ermittelt werden konnte und der Verdacht nahe liegt, dass der Hund unter Umständen nicht ordnungsgemäß nach Deutschland eingeführt wurde, wurde der Hund beschlagnahmt und in das Tierheim Ulm gebracht. Nun soll ermittelt werden, wo der Vierbeiner herkommt. Außerdem soll die Rasse klar bestimmt werden. Laut Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (AZ)