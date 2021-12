Polizei deckt kuriose Lügen auf: Diebstahl in Neu-Ulmer Baumarkt endet im Gefängnis

Ein 44-Jähriger wollte laut Polizei einen Schraubendreher im Wert von 14 Euro in einem Baumarkt in Neu-Ulm stehlen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Nach einem versuchten Diebstahl eines Schraubendrehers im Wert von 14 Euro in einem Baumarkt in Neu-Ulm kommen gleich noch mehrere mögliche Straftaten eines 44-Jährigen ans Licht. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, habe eine Mitarbeiterin des Baumarktes den mutmaßlichen Ladendieb am Mittwochabend im Geschäft festgestellt. Sie habe beobachtet, wie er einen Schraubendreher im Wert von knapp 14 Euro der Auslage entnommen und in seine Hosentasche gesteckt haben soll. An der Kasse soll er diesen Artikel nicht bezahlt haben, weshalb er von der Angestellten ins Büro gebeten wurde.

Mann führte auch ein Taschenmesser mit sich

Nachdem ihm der Tatvorwurf im Büro eröffnet worden war, soll er versucht haben zu flüchten. Dies konnte die Frau aber verhindern. Hinzugerufene Polizisten fanden den Schraubendreher sodann in der Hose des Mannes. Zudem hatte er unter anderem auch ein Taschenmesser bei sich.

Bei der Aufnahme der Personalien gab der Mann zwar bereitwillig seine Identität an, konnte diese aber nicht mit einem Ausweisdokument nachweisen. Er habe hierzu erklärt, dass er seinen Ausweis in seinem Auto liegengelassen hätte, das auf dem Parkplatz des Baumarktes geparkt war. Im betreffenden Auto fanden die Polizisten aber kein Ausweisdokument. Auch schienen die Angaben des Mannes fragwürdig.

Die Beamten brachten den mutmaßlichen Ladendieb zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität zur Dienststelle. Hier fanden sie heraus, dass der Mann die Personalien seines Schwagers angegeben hatte, der auch Halter des Wagens war. Die Polizisten kontaktierten den Schwager, der "glaubhaft" angab, dass er bereits nach seinem Auto gesucht und unmittelbar vor der Kontaktaufnahme durch die Polizei vorgehabt hatte, Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

44-Jähriger war nicht einmal im Besitz eines Führerscheins

Offenbar hatte der 44-Jährige den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen und war damit zu dem Baumarkt gefahren. Dabei war er nicht einmal im Besitz eines entsprechenden Führerscheines.

Gegen den vermeintlichen Dieb leiteten die Beamten neben einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auch ein Strafverfahren wegen des unbefugten Gebrauchs des Kraftfahrzeuges sowie wegen falscher Verdächtigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Da er während des Diebstahls ein Taschenmesser mit sich führte, liegt laut Polizei auch der Verdacht eines Diebstahls mit Waffen vor, was eine Strafschärfung zur Konsequenz hätte.

Weil der Beschuldigte sich überdies ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet aufhält, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Vorführung vor der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen an. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (AZ)