Polizei erwischt 14 und 15 Jahre alte Jugendliche am Steuer zweier Autos

Auffällig jung waren die Fahrer zweier Autos, die die Neu-Ulmer Polizei am Sonntag in Ludwigsfeld kontrolliert hat. Zuvor war ein Autodiebstahl gemeldet worden. Während der Kontrolle versuchten die Jugendlichen, zu Fuß zu flüchten. Drei von ihnen wurden jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt. Ein Zeugenhinweis brachte entscheidende Details ans Licht. Einer der Gestellten, ein 14-Jähriger, fuhr mit dem Auto seiner Eltern ohne deren Wissen und ohne eine gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen des in Neu-Ulm gestohlenen Autos

Der zweite Jugendliche, ein 15-Jähriger, war offenbar mit dem am vergangenen Freitag gestohlenen Auto unterwegs und hatte zudem gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Auch er war natürlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Inwiefern der 15-Jährige an dem Diebstahl beteiligt war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben und sehen nun mehreren Strafverfahren entgegen. (AZ)