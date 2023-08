Polizei erwischt 16-Jährigen mit Kokain in Neu-Ulm

Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Drogenbesitzes. Er wurde seiner Mutter übergeben.

Beamte der der Polizeiinspektion Neu-Ulm haben am Donnerstagnachmittag einen 16-Jährigen in der Finninger Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Währenddessen soll der Jugendliche ein Kügelchen fallen gelassen haben, in dem sich eine geringe Menge Kokain befand.

Das aufgefundene Rauschgift stellten die Beamten sicher. Den Jugendlichen entließen die Beamten in Rücksprache mit der Mutter wieder. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Drogenbesitzes. (AZ)