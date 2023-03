Polizei findet mehrmals Drogen bei Kontrollen in Neu-Ulmer Innenstadt

Bei mehreren Kontrollen in der Neu-Ulmer Innenstadt hat die Polizei Rauschgift gefunden und beschlagnahmt. Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Gleich zweimal beschlagnahmten Polizisten am Freitagabend Kleinmengen an Rauschgift. Bei der Kontrolle gegen 18.10 Uhr warf ein 25-Jähriger beim Erblicken der uniformierten Streifenbesatzung in der Innenstadt eine Kleinmenge Cannabis auf den Boden. Die Beamten beschlagnahmten das weggeworfene Rauschgift und stellten den Täter. Wenig später, gegen 22.31 Uhr, fand dieselbe Streifenbesatzung bei einer Verkehrskontrolle in der Wiblinger Straße im Rucksack einer 22-jährigen Autofahrerin eine weitere Kleinmenge Cannabis. Auch hier beschlagnahmten die Beamten das Rauschgift.

Bei Jugendschutzkontrollen am späten Samstagabend in der Neu-Ulmer Innenstadt überprüften Polizisten einen 17-Jährigen. In einer mitgeführten Umhängetasche fanden sie eine Kleinmenge Cannabis. Sie stellten das Rauschgift sicher. Da der junge Mann noch keine 18 Jahre alt war, informierten die Beamten seine Erziehungsberechtigten noch während der Anzeigenaufnahme über die Beschlagnahme und die Anzeige. (AZ)